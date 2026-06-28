Трамп предложил на пост главы ICE полицейского, который гонял мигрантов с улиц Оклахомы

«Я рад объявить, что номинировал Лэнса Шройера в качестве нашего следующего директора ICE», — написал американский президент в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Трамп назвал Шройера патриотом и указал на его специфический опыт.
«Лэнс обладает опытом выдворения нелегальных иммигрантов вон с наших улиц», — так охарактеризовал американский лидер своего номинанта.
В борьбе с мигрантами Белый дом использует иногда весьма неоднозначные методы. Так, администрация президента США Дональда Трампа планировала внести 2,7 миллиона живых людей в список умерших, чтобы склонить мигрантов к добровольному выезду из страны.
Напомним, США столкнулись с резкой критикой миграционной политики в ООН. Всемирная организация обвинила его в расизме и разжигании ненависти.
При этом Трамп критикует Евросоюз за миграционную политику.