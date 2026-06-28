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Трамп предложил на пост главы ICE полицейского, который гонял мигрантов с улиц Оклахомы

Трамп номинировал на пост главы ICE бывшего морпеха Шройера.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал имя возможного главы Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). На эту должность он номинировал Лэнса Шройера, бывшего морского пехотинца, который имеет 29-летний стаж работы в правоохранительных органах штата Оклахома.

«Я рад объявить, что номинировал Лэнса Шройера в качестве нашего следующего директора ICE», — написал американский президент в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Трамп назвал Шройера патриотом и указал на его специфический опыт.

«Лэнс обладает опытом выдворения нелегальных иммигрантов вон с наших улиц», — так охарактеризовал американский лидер своего номинанта.

В борьбе с мигрантами Белый дом использует иногда весьма неоднозначные методы. Так, администрация президента США Дональда Трампа планировала внести 2,7 миллиона живых людей в список умерших, чтобы склонить мигрантов к добровольному выезду из страны.

Напомним, США столкнулись с резкой критикой миграционной политики в ООН. Всемирная организация обвинила его в расизме и разжигании ненависти.

При этом Трамп критикует Евросоюз за миграционную политику.

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