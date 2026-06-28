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Осужденные экстремисты теперь не смогут отбывать наказание близко к родным

Осужденные экстремисты теперь не смогут отбывать наказание в УИС близко к родным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Осужденные приверженцы идеологии экстремизма, иностранцы и лица без гражданства теперь не смогут отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) в субъектах России, в которых живут их близкие родственники.

Соответствующий федеральный закон вступил в силу в воскресенье. Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года.

Документом устанавливается, что для осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также иностранцев и лиц без гражданства исключается возможность направления в исправительные учреждения в субъектах России, в которых проживают их близкие родственники.

Кроме того, такие осужденные будут направляться для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое только по решению ФСИН РФ.