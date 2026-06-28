Пилот на бешеной скорости вылетел с трассы на «Гонке в облака» — видео

«Гонка в облака» — это неофициальное, но устоявшееся название ежегодной международной автогонки по подъёму на гору Пайкс-Пик (Pikes Peak International Hill Climb), которая проводится в США с 1916 года. Трасса протяжённостью почти 20 километров начинается на высоте 2862 метра и финиширует на отметке 4301 метр, насчитывая 156 крутых поворотов без серьёзных ограждений. Из-за экстремального перепада высот, разреженного воздуха и резкой смены погоды от солнца до снега гонка считается одной из самых опасных в мире и требует от пилотов особого мужества, а от техники — специальной настройки двигателей для работы в условиях гипоксии.