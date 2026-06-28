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Вблизи Японии произошло сильное землетрясение

У берегов японского Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 6.

Источник: Комсомольская правда

Вблизи японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение. Магнитуду подземных толчков оценили в 6 баллов. Об этом оповестили в пресс-службе Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

О пострадавших информации не поступало. На японской территории также не объявляли угрозу цунами.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в 70 километрах к юго-востоку от города Хатинохэ. В населенном пункте проживает свыше 230 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 километров.

Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1430. Еще более трех тысяч человек пострадали при мощнейших подземных толчках. Всем раненым была оказана необходимая медицинская помощь. Также зафиксировано 3142 семьи, которые остались без жилья. Они размещены во временных убежищах.

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