Не только Сперцян: «Краснодар» расстанется с ещё одним футболистом

По его данным, сумма трансфера за 31 летнего игрока составит 800 тысяч долларов. Стороны договорились о контракте, рассчитанном на три года. Гонсалес способен действовать не только на привычной позиции правого защитника, но и закрывать оба фланга.
Футболист родился в Монтевидео и прошёл академию «Данубио». На профессиональном уровне он дебютировал в составе уругвайского «Ривер Плейт», где за четыре сезона провёл 141 матч. За это время защитник забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. За сборную Уругвая Гонсалес выступает с 2019 года. На его счету 17 матчей за национальную команду, а также участие в двух розыгрышах Кубка Америки — в 2019 и 2021 годах.
В 2018 году футболист сменил команду, перейдя в «Пеньяроль». Именно там он закрепился в числе ведущих игроков своего амплуа: ещё 141 официальный матч, шесть голов и 18 результативных передач. Летом 2024 года карьера защитника продолжилась в России. В составе «Краснодара» он принял участие в 60 встречах и вошёл в команду, впервые ставшую победителем Российской премьер-лиги.
Ранее стало известно об уходе одного из лидеров «Краснодара» — армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, капитан кубанской команды переходит в саудовский «Аль-Ахли» за 25 миллионов евро.
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