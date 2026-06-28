Не только Сперцян: «Краснодар» расстанется с ещё одним футболистом

Футболист родился в Монтевидео и прошёл академию «Данубио». На профессиональном уровне он дебютировал в составе уругвайского «Ривер Плейт», где за четыре сезона провёл 141 матч. За это время защитник забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. За сборную Уругвая Гонсалес выступает с 2019 года. На его счету 17 матчей за национальную команду, а также участие в двух розыгрышах Кубка Америки — в 2019 и 2021 годах.