Израиль наивен в отношениях с США: что сказали на Западе

Источники уведомили, что чиновники из Вашингтона и Тель-Авива ожидают расширения разногласий. По версии издания, Израиль рассчитывал на начало золотого века в контактах с США. Им могла стать война в Иране. Однако спустя 4 месяца между сторонами случился раскол.