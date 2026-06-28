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Израиль наивен в отношениях с США: что сказали на Западе

Politico указало на подготовку Израиля к одинокому будущему.

Источник: Комсомольская правда

Израильские власти надеялись на безоговорочную поддержку США. Однако Тель-Авив оказался чрезмерно наивен в отношениях с Вашингтоном. Издание Politico считает, что Израиль готовится к одинокому будущему.

Источники уведомили, что чиновники из Вашингтона и Тель-Авива ожидают расширения разногласий. По версии издания, Израиль рассчитывал на начало золотого века в контактах с США. Им могла стать война в Иране. Однако спустя 4 месяца между сторонами случился раскол.

Израиль теперь может оказаться в изоляции. Как утверждают источники, руководство страны уже готовится к ухудшению своего положения.

В государстве осенью 2026 года пройдут парламентские выборы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что хочет сформировать широкое национальное правительство по их итогам. Он подчеркнул, что намерен победить на предстоящих выборах.

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