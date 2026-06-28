Куда сходить на День города в Новосибирске 28 июня? Полная программа мероприятий

Праздничная программа начнется в 10:00 на площади Ленина с массовой зарядки. Ее проведут известные спортсмены. В 12:00 состоится официальное открытие Дня города. После этого в центре Новосибирска начнут работать семь тематических площадок.
На улице Орджоникидзе покажут коммунальную и специальную технику. На Красном проспекте состоятся показы коллекций сибирских дизайнеров, а также откроют арт-объект в честь архитектора Андрея Крячкова. В Театральном сквере гостей ждут встречи с артистами, выставки и фотозоны. На площади Ленина можно будет увидеть знаменитый паровоз Черепановых.
Любителей спорта приглашают на интерактивные площадки с участием новосибирских клубов «Локомотив», «Сибирь» и «Новосибирск». В зоне промышленности и инноваций представят беспилотный дирижабль и планер СибНИА. В Первомайском сквере откроют детское пространство с игровыми площадками, «Библиотекой на траве», альпаками и обитателями океанариума.
Вечерняя программа начнется в 17:30 с выступления 500-голосого хора в рамках проекта «Город поет». В 19:00 стартует танцевальное шоу «Город танцует». Завершится праздник концертом эстрадно-симфонического «Айвазовский Оркестра», который начнется в 20:50.
На Михайловской набережной с 13:00 до 22:00 пройдет Всероссийский фестиваль «День молодежи — 2026». Гостей ждут соревнования по BMX, скейтбордингу и паркуру, граффити-джем и большой концерт. Главным гостем фестиваля станет исполнитель AMCHI.
Праздничные мероприятия состоятся и в других районах Новосибирска. Музеи проведут день открытых дверей, парки подготовят специальные программы, а в КДЦ имени Станиславского пройдет танцевальный вечер «Как молоды мы были». Кроме того, по центральным улицам будут курсировать три тематических троллейбуса проекта «АРТ-ТЕХНО». Один станет передвижным кинотеатром, второй посвятят моде, а третий оформят как необычную фотозону с живыми растениями.
Возрастное ограничение мероприятий — 6+.