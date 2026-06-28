Куда сходить на День города в Новосибирске 28 июня? Полная программа мероприятий

Праздничные мероприятия состоятся и в других районах Новосибирска. Музеи проведут день открытых дверей, парки подготовят специальные программы, а в КДЦ имени Станиславского пройдет танцевальный вечер «Как молоды мы были». Кроме того, по центральным улицам будут курсировать три тематических троллейбуса проекта «АРТ-ТЕХНО». Один станет передвижным кинотеатром, второй посвятят моде, а третий оформят как необычную фотозону с живыми растениями.