Сборную Уругвая лишили чартера домой после провала на ЧМ-2026

Напомним, сборная Испании одержала победу над Уругваем в заключительном туре группового этапа чемпионата мира — 1:0. Голкипер уругвайцев Фернандо Муслера допустил ошибку в этом эпизоде и после перерыва был заменён на Серхио Рочета. Уже в компенсированное время южноамериканская команда осталась вдесятером после удаления Агустина Каноббио. Уругвай с двумя очками занял третье место, однако по дополнительным показателям не смог попасть в число лучших команд, вышедших в плей-офф с третьих мест. При этом подопечные Марсело Бьелсы ни разу не победили и пропустили вперёд скромную сборную Кабо-Верде.