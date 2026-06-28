Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборную Уругвая лишили чартера домой после провала на ЧМ-2026

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила чартерный рейс для сборной после их проигрыша на чемпионате мира. Об этом сообщил журналист Мартин Чаркеро.

Источник: Life.ru

«Уругвайская футбольная ассоциация приняла решение отменить чартерный рейс. Каждый футболист вернётся на родину коммерческими рейсами», — пишет он.

Напомним, сборная Испании одержала победу над Уругваем в заключительном туре группового этапа чемпионата мира — 1:0. Голкипер уругвайцев Фернандо Муслера допустил ошибку в этом эпизоде и после перерыва был заменён на Серхио Рочета. Уже в компенсированное время южноамериканская команда осталась вдесятером после удаления Агустина Каноббио. Уругвай с двумя очками занял третье место, однако по дополнительным показателям не смог попасть в число лучших команд, вышедших в плей-офф с третьих мест. При этом подопечные Марсело Бьелсы ни разу не победили и пропустили вперёд скромную сборную Кабо-Верде.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.