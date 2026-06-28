Ваня Дмитриенко стал «секретным гостем» на «Алых парусах» в Петербурге

Праздник выпускников школ «Алые паруса» начался в субботу вечером концертной программой на Дворцовой площади. По информации организаторов, в этом году площадь превратилась в «Город мечтателей», где рождаются и воплощаются мечты. Концерт разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности.