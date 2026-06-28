Ваня Дмитриенко стал «секретным гостем» на «Алых парусах» в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко стал «секретным гостем» праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, его участие в шоу ранее не анонсировалось, передает корреспондент РИА Новости.
«Секретный гость — Ваня Дмитриенко», — объявила ведущая, после чего певец появился на сцене с песней «Шелк».
«Мне доверили завершить этот вечер. Я надеюсь, что у нас получится это хорошо», — сказал Дмитриенко.
После его выступления на сцену вышла певица Елка с песней «Я не брошу на полпути».
Праздник выпускников школ «Алые паруса» начался в субботу вечером концертной программой на Дворцовой площади. По информации организаторов, в этом году площадь превратилась в «Город мечтателей», где рождаются и воплощаются мечты. Концерт разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении.
«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первое мероприятие прошло 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.