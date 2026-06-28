Новая угроза атаки ВСУ на Волгоград и область объявлена в ночь на 28 июня

В Волгоградской области в 23.50 мск 27 июня вновь объявлена угроза атаки украинскими дронами. Жителей региона призывают сохранять меры безопасности.
В первую очередь рекомендуется не подходить к окнам, воздержаться от нахождения на открытых территориях.
Жителям Волгоградской области также напоминают о запрете распространять в Сети фото и видео БпЛА.
Аэропорт Волгограда на текущий момент работает в штатном режиме.
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