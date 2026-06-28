Ребенка спасли из-под завалов в Венесуэле спустя 70 часов

Колумбийские спасатели извлекли из-под завалов в Венесуэле живого 11-летнего мальчика спустя 70 часов после обвала здания. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в Министерстве обороны Колумбии в соцсети X.
— Спустя 70 часов под завалами USAR COL-1 смог спасти живым 11-летнего Моисеса в ходе операции, которая вселяет надежду и укрепляет миссию по дальнейшему поиску выживших, — уточнили в ведомстве.
Там также отметили самоотверженность и отвагу специалистов, среди которых сотрудники Национальной службы по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии и пожарной службы Боготы.
Тем временем число погибших в результате сильных землетрясений, произошедших 24 июня в Венесуэле, превысило 1,4 тысячи человек. Более 3,1 тысячи семей лишились жилья и сейчас находятся в убежищах.
Россиянка Ольга Павлова, живущая в Венесуэле, потеряла дом, но выжила во время разрушительного землетрясения в Ла-Гуайре. Во время толчков женщина с сыном находилась на девятом этаже.
По данным СМИ, более 40 тысяч числятся пропавшими без вести после землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».