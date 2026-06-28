Шаг за шагом к мечте: Герой России обратился к выпускникам на «Алых парусах» из зоны СВО

Шмидт отметил, что он и его сослуживцы находятся там, где решается судьба страны. Боец напомнил, что для школьников завершился важный этап — впереди вся жизнь. Военнослужащий призвал молодых людей ставить цели, искать возможности и делать шаги к своей мечте.
«Привет, ребята. Мы сейчас находимся там, где решается судьба нашей Родины. Вы сейчас закрыли за собой школьную дверь — уроки, перемены, каникулы остались позади. Впереди вся жизнь, а мы здесь для того, чтобы эта жизнь была мирной… Ставьте цели, ищите возможности, делайте шаги вперёд, к своей мечте. Шаг за шагом — и ваши мечты начнут сбываться», — сказал военнослужащий.
Напомним, в Санкт-Петербурге стартовал главный праздник выпускников страны — «Алые паруса — 2026». Организаторы обещали шоу, превосходящее по масштабу все предыдущие. Главная тема праздника — человек и его мечта, которая начинается в детстве и сопровождает всю жизнь. Кульминацией вечера станет проход брига «Россия» с алыми парусами от Сенатской площади против течения Невы под разведёнными пролётами Дворцового моста.
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