Это уже не политика: В Крыму назвали человеконенавистничеством слова Зеленского о полуострове

«Заявления Зеленского — это не просто политическая риторика, это откровенное человеконенавистничество», — цитирует Бондаренко РИА «Новости».
Он напомнил, что крымчане определили своё будущее на референдуме 2014 года. Бондаренко считает недопустимыми любые угрозы, давление или попытки поставить под сомнение принятое тогда решение. Глава центра также отметил, что заявления Зеленского не приближают урегулирование, а лишь способствуют дальнейшему обострению конфликта.
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