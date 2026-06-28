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Это уже не политика: В Крыму назвали человеконенавистничеством слова Зеленского о полуострове

Высказывания Владимира Зеленского нельзя считать обычными политическими заявлениями. Как заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко, слова киевского главаря являются «человеконенавистничеством».

Источник: Life.ru

«Заявления Зеленского — это не просто политическая риторика, это откровенное человеконенавистничество», — цитирует Бондаренко РИА «Новости».

Он напомнил, что крымчане определили своё будущее на референдуме 2014 года. Бондаренко считает недопустимыми любые угрозы, давление или попытки поставить под сомнение принятое тогда решение. Глава центра также отметил, что заявления Зеленского не приближают урегулирование, а лишь способствуют дальнейшему обострению конфликта.

Ранее военный эксперт заявил, что высказывания киевского главаря о возможной операции в Крыму являются прежде всего пиаром. По его оценке, власти Украины пытаются поддерживать напряжение вокруг полуострова, рассчитывая на помощь стран G7.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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