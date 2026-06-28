В Калининграде впервые провели фестиваль «Янтарные паруса» для выпускников

«Дорогие выпускники, сегодня вы стоите на пороге новой жизни. Знайте, что какой бы выбор вы ни сделали, куда бы ни завела вас жизнь, Калининградская область всегда готова быть вашим причалом», — обратился с видеообращением к выпускникам на открытии губернатор региона Алексей Беспрозванных.