В Калининграде впервые провели фестиваль «Янтарные паруса» для выпускников

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Первый фестиваль «Янтарные паруса» прошел в акватории реки Преголи в Калининграде, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия образования Калининградской области и посвящено калининградским выпускникам 2026 года.
«Дорогие выпускники, сегодня вы стоите на пороге новой жизни. Знайте, что какой бы выбор вы ни сделали, куда бы ни завела вас жизнь, Калининградская область всегда готова быть вашим причалом», — обратился с видеообращением к выпускникам на открытии губернатор региона Алексей Беспрозванных.
На фестивале выступили Калининградский областной симфонический оркестр и Калининградский театр эстрады, также награды получили лучшие выпускники региона. Центральным событием стало шоу «Дефиле яхт», представляющее собой театрализованное представление, дополненное концертной программой и водно-световым оформлением.
Мероприятие стало аналогом «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Ранее власти сообщали о планах сделать фестиваль ежегодным.