Рядовой Воротников ликвидировал боевиков и прогнал штурмовую группу ВСУ

«Он понаблюдал за ними, оценил их маршрут и скрытно занял выгодную огневую позицию. Действуя грамотно и хладнокровно, выждав необходимое время, пока вся штурмовая группа украинских боевиков окажется в секторе обстрела, рядовой Воротников прицельным огнём ликвидировал троих украинских пехотинцев. Будучи внезапно атакованной, оставшаяся часть группы ВСУ отступил», — говорится в сообщении.