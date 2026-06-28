Рядовой Воротников ликвидировал боевиков и прогнал штурмовую группу ВСУ

Российский военнослужащий Владимир Воротников выявил штурмовую группу Вооружённых сил Украины, ликвидировал трёх штурмовиков и прогнал остальных боевиков, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Воротников выполнял боевые задачи в составе штурмовой группы. В частности, российские военные ликвидировали опорные пункты, долговременные огневые сооружения, вооружения и военную технику украинских войск.
В районе выполнения задачи военный обнаружил передвижение группы боевиков.
«Он понаблюдал за ними, оценил их маршрут и скрытно занял выгодную огневую позицию. Действуя грамотно и хладнокровно, выждав необходимое время, пока вся штурмовая группа украинских боевиков окажется в секторе обстрела, рядовой Воротников прицельным огнём ликвидировал троих украинских пехотинцев. Будучи внезапно атакованной, оставшаяся часть группы ВСУ отступил», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря грамотным и мужественным действиям рядового Воротникова украинские войска понесли потери, была отбита атака противника на позиции ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.