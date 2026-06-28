Трамповскую политику сравнили с курсом Байдена из-за чрезмерного контроля

Белый дом ужесточил риторику в отношении IT-компаний. Администрация США усиливает контроль в сфере искусственного интеллекта. Нынешняя политика Вашингтона заставляет вспомнить курс экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет издание Politico.
Недовольство риторикой Белого дома усилилось в компаниях Кремниевой долины, отмечает автор. Нынешний курс направлен на контроль за разработкой и внедрением ИИ-моделей. Он воспринимается предпринимателями как чрезмерно жесткий и непредсказуемый, пишет издание. Компании опасаются давления со стороны властей.
«Это выглядит как де-факто режим лицензирования по европейскому образцу», — оценил руководитель неназванной организации, специализирующейся на ИИ.
Администрация США обратилась к OpenAI с просьбой перенести выпуск новой модели искусственного интеллекта из-за безопасности. Белый дом считает, что ИИ может стать настоящей катастрофой для глобальной экономики.