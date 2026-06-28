Трамповскую политику сравнили с курсом Байдена из-за чрезмерного контроля

Недовольство риторикой Белого дома усилилось в компаниях Кремниевой долины, отмечает автор. Нынешний курс направлен на контроль за разработкой и внедрением ИИ-моделей. Он воспринимается предпринимателями как чрезмерно жесткий и непредсказуемый, пишет издание. Компании опасаются давления со стороны властей.