Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамповскую политику сравнили с курсом Байдена из-за чрезмерного контроля

Politico: нынешняя политика Белого дома заставляет вспомнить Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом ужесточил риторику в отношении IT-компаний. Администрация США усиливает контроль в сфере искусственного интеллекта. Нынешняя политика Вашингтона заставляет вспомнить курс экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет издание Politico.

Недовольство риторикой Белого дома усилилось в компаниях Кремниевой долины, отмечает автор. Нынешний курс направлен на контроль за разработкой и внедрением ИИ-моделей. Он воспринимается предпринимателями как чрезмерно жесткий и непредсказуемый, пишет издание. Компании опасаются давления со стороны властей.

«Это выглядит как де-факто режим лицензирования по европейскому образцу», — оценил руководитель неназванной организации, специализирующейся на ИИ.

Администрация США обратилась к OpenAI с просьбой перенести выпуск новой модели искусственного интеллекта из-за безопасности. Белый дом считает, что ИИ может стать настоящей катастрофой для глобальной экономики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше