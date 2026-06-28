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Звезда «Долгой дороги в дюнах» Мартиньш Вердиньш скончался на 86-м году жизни

В возрасте 85 лет скончался народный артист Латвии Мартинс Вердиньш. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей страны.

В возрасте 85 лет скончался народный артист Латвии Мартинс Вердиньш. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей страны.

Актер умер еще 19 июня 2026 года. Прощание со зрителями и коллегами было опубликовано на его страницах в социальных сетях.

Вердиньш родился в 1941 году. Его творческая биография была связана с Лиепайским театром, Валмиерским театром, с Латвийским национальным театром и театром «Дайлес» в Риге.

За свою карьеру артист снялся в 43 картинах. Среди его работ — проекты «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Будьте моей тещей», «Стрелы Робин Гуда», «Матч состоится в любую погоду» и многие другие.

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