Звезда «Долгой дороги в дюнах» Мартиньш Вердиньш скончался на 86-м году жизни

В возрасте 85 лет скончался народный артист Латвии Мартинс Вердиньш. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей страны.
Актер умер еще 19 июня 2026 года. Прощание со зрителями и коллегами было опубликовано на его страницах в социальных сетях.
Вердиньш родился в 1941 году. Его творческая биография была связана с Лиепайским театром, Валмиерским театром, с Латвийским национальным театром и театром «Дайлес» в Риге.
За свою карьеру артист снялся в 43 картинах. Среди его работ — проекты «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Будьте моей тещей», «Стрелы Робин Гуда», «Матч состоится в любую погоду» и многие другие.