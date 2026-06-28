Концерт «Алых парусов» завершился выступлениями звезд российской эстрады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Концерт на Дворцовой площади в рамках праздника выпускников «Алые паруса» завершился выступлениями звезд российской эстрады. Сразу после официальной церемонии открытия на сцену вышли Ёлка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алёна Свиридова, Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа Tritia, Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» и другие артисты, передает корреспондент ТАСС.
Ведущими вечера стали Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.
Праздник начался в 20:00 с выступлений молодежных творческих коллективов и исполнителей. Как сообщил ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, жюри отобрало 18 номеров из более чем 3 тыс. заявок от участников в возрасте от 16 до 35 лет, также были выбраны 8 ведущих.
Сразу после завершения концерта праздник продолжится водно-пиротехническим шоу в акватории Невы.
Впервые праздник «Алые паруса» был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Идейно он вдохновлен одноименной повестью Александра Грина, а также ее культовой экранизацией 1961 года. Первые сценарии праздника разрабатывались при участии главного режиссера Большого драматического театра Георгия Товстоногова. «Алые паруса» проводились до 1979 года, а затем после длительного перерыва эта традиция была возрождена в 2005 году. Легендарный выпускной «Алые паруса» — визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.