Капитальный ремонт школы № 3 в Лобне выполнен на 75%

«На объекте задействованы более 100 строителей и три единицы техники. В настоящее время в активной фазе находятся внутренние отделочные работы: шпаклевание и окраска стен, облицовка поверхностей плиткой. Также ведутся работы по благоустройству территории: устройство тротуаров, отмостки и наружных теплосетей», — доложили в пресс-службе.