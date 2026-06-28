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Капитальный ремонт школы № 3 в Лобне выполнен на 75%

Капитальный ремонт школы № 3 на ул. Мирная в Лобне выполнен на 75%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Источник: Giulia Squillace/CC0

«В городе Лобня на ул. Мирная продолжается капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза Борисова. На текущий момент выполнено 75% от общего объeма работ», — говорится в сообщении.

Обновление образовательного учреждения ведeтся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодeжь и дети».

«На объекте задействованы более 100 строителей и три единицы техники. В настоящее время в активной фазе находятся внутренние отделочные работы: шпаклевание и окраска стен, облицовка поверхностей плиткой. Также ведутся работы по благоустройству территории: устройство тротуаров, отмостки и наружных теплосетей», — доложили в пресс-службе.

Здание общей площадью 4 тыс. 446,5 кв. м после ремонта будет полностью соответствовать современным образовательным стандартам. Будут обновлены учебные классы, спортивная зона, рекреационные помещения и инженерные коммуникации. Откроется обновлeнная школа 1 сентября 2026 года.