Капитальный ремонт школы № 3 в Лобне выполнен на 75%

«В городе Лобня на ул. Мирная продолжается капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза Борисова. На текущий момент выполнено 75% от общего объeма работ», — говорится в сообщении.
Обновление образовательного учреждения ведeтся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодeжь и дети».
«На объекте задействованы более 100 строителей и три единицы техники. В настоящее время в активной фазе находятся внутренние отделочные работы: шпаклевание и окраска стен, облицовка поверхностей плиткой. Также ведутся работы по благоустройству территории: устройство тротуаров, отмостки и наружных теплосетей», — доложили в пресс-службе.
Здание общей площадью 4 тыс. 446,5 кв. м после ремонта будет полностью соответствовать современным образовательным стандартам. Будут обновлены учебные классы, спортивная зона, рекреационные помещения и инженерные коммуникации. Откроется обновлeнная школа 1 сентября 2026 года.