Reuters: в Иране прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Сирик, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, опубликованную в СМИ Ирана.
«Взрывы слышны в иранском Сирике», — говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.
По данным Пентагона, накануне военные Соединённых Штатов нанесли ответные удары по территории Ирана. В городе Сирик прогремели взрывы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты ответят насилием на насилие.
По информации Reuters, военные Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.