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Reuters: в Иране прогремели взрывы

Взрывы произошли в населённом пункте Сирик, военные Соединённых Штатов наносят удары по территории Ирана, сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в городе Сирик, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, опубликованную в СМИ Ирана.

«Взрывы слышны в иранском Сирике», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.

По данным Пентагона, накануне военные Соединённых Штатов нанесли ответные удары по территории Ирана. В городе Сирик прогремели взрывы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты ответят насилием на насилие.

По информации Reuters, военные Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

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