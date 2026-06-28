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В Ормузском проливе гремят взрывы: американцы атакуют Иран

Axios: США наносят удары по целям в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные снова наносят удары по территории Ирана. Ряд взрывов прогремели в Ормузском проливе. По словам чиновника из Соединенных Штатов, целью стали несколько объектов. Его цитирует портал Axios.

По имеющейся информации, взрывы были слышны в районе города Сирик. Зафиксировано попадание нескольких американских снарядов в телекоммуникационную башню.

Иранская сторона пока не подтверждала удары по своей территории. О повреждениях информации нет.

По данным издания Foreign Policy, военная операция США против Ирана привела Белый дом к наихудшему для страны сценарию. Конфликт подчеркнул простую реальность, отмечает автор. По его мнению, расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке контрпродуктивно.

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