Ребёнок провёл 70 часов под завалами после землетрясения в Венесуэле и выжил

В Венесуэле спасли 11-летнего мальчика, который после землетрясения провёл под завалами 70 часов. Это сделали спасатели из Колумбии, которые прибыли на помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Минобороны Колумбии назвали произошедшее чудом.
«Это чудо! Моисеса спасли живым. После 70 часов, проведенных под завалами, команда USAR COL-1 из Колумбии успешно спасла 11-летнего Моисеса в ходе операции, которая вселяет в нас надежду», — сказано в сообщении ведомства в социальной сети Х.
Напомним, в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой от 7,2 до 7,5, за которыми последовали 430 афтершоков. Власти сообщили о 1430 погибших. При этом более трех тысяч человек пострадали.
Накануне в Венесуэле спасатели из Сальвадора вызволили из-под завалов разрушенного здания 15-летнюю девочку и ее собаку. Ребенок вместе с питомцем застрял на девятом этаже после сильного землетрясения.
Почему землетрясение в Венесуэле стало таким разрушительным, сейсмолог Рябинкин анализирует здесь на KP.RU.