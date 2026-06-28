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Ребёнок провёл 70 часов под завалами после землетрясения в Венесуэле и выжил

11-летнего мальчика спасли через 70 часов после землетрясения в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

В Венесуэле спасли 11-летнего мальчика, который после землетрясения провёл под завалами 70 часов. Это сделали спасатели из Колумбии, которые прибыли на помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Минобороны Колумбии назвали произошедшее чудом.

«Это чудо! Моисеса спасли живым. После 70 часов, проведенных под завалами, команда USAR COL-1 из Колумбии успешно спасла 11-летнего Моисеса в ходе операции, которая вселяет в нас надежду», — сказано в сообщении ведомства в социальной сети Х.

Напомним, в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой от 7,2 до 7,5, за которыми последовали 430 афтершоков. Власти сообщили о 1430 погибших. При этом более трех тысяч человек пострадали.

Накануне в Венесуэле спасатели из Сальвадора вызволили из-под завалов разрушенного здания 15-летнюю девочку и ее собаку. Ребенок вместе с питомцем застрял на девятом этаже после сильного землетрясения.

Почему землетрясение в Венесуэле стало таким разрушительным, сейсмолог Рябинкин анализирует здесь на KP.RU.

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