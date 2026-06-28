28 июня в календаре: день социального бизнеса и счастливый день сердечных объятий

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор.
День Фита и Амоса.
Фитом на Руси прозвали святого Вита — мученика периода раннего христианства. Достоверных исторических сведений о его жизни не сохранилось, известны лишь церковные предания. Согласно им, семилетний сын сицилийского сенатора-язычника, принял христианство под влиянием своего наставника. Во время гонения на христиан Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель хотел заставить святого молиться римским богам, но тот отказался. Вита арестовали и бросили в клетку ко львам, но звери не тронули его. Тогда мученика казнили в котле с кипящим маслом.
Святой Вит особенно известен в Европе. В Германии даже существовало поверье, что танцы перед статуей святого в день его памяти позволяют обрести здоровье и избавиться от болезней. Среди танцующих нередко встречались больные нервным заболеванием, а танцы получили впоследствии название «пляски святого Вита».
На Руси крестьяне в этот день наблюдали приметы. «Дождь на Фита — плохо для жита», — говорили в народе. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».
Зато на Фита (Вита) особенно рьяно идёт в рост овёс. Поэтому начинали охранять поля от скотины, а скотину — от сочной зелени. Если этого не делать, домашние животные могут объесться свежих побегов на хлебном поле, что грозит им болезнями, а то и гибелью. «Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадет — на ноги не встанет», — говорили люди. Также было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой другой напасти.
События.
1569 год — подписана Люблинская уния между Польшей и Великим княжеством Литовским.
1635 год — в восточной части Карибского моря основана французская колония — Гваделупа 1779 год — издан указ о строительстве московского водопровода.
1816 год — в Санкт-Петербурге открылась первая биржа.
1841 год — в Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель» (16+).
1914 год — совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны.
1919 год — основана Лига Наций.
1919 год — подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну.
1946 год — на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа».
1967 год — Израиль аннексировал восточный Иерусалим.
1969 год — катастрофа самолёта Ил-14 в Киргизской ССР, 40 человек погибли.
1982 год — первая катастрофа самолёта Як-42 — крупнейшая авиакатастрофа в истории Белоруссии, 132 человека погибли.
1988 год — в Москве состоялось открытие XIX конференции КПСС, ознаменовавший начало политической реформы в СССР.
1989 год — в Киеве прошёл прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.
1991 год — на 46-м заседании сессии СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи) в Будапеште подписан протокол об упразднении организации.
1993 год — в соответствии с решением Латвийского комитета по денежной реформе с этого дня в денежных расчётах совершён полный переход на лат.
1994 год — на чемпионате мира по футболу нападающий сборной России Олег Саленко в матче против Камеруна установил рекорд турнира по количеству голов в одном матче, забив 5 мячей.
1996 год — Верховная Рада Украины за одну ночь приняла новую Конституцию.
2001 год — Слободан Милошевич, обвиняемый в военных преступлениях, тайно передан МТБЮ.
2004 год — образовано временное коалиционное правительство Ирака.
В этот день родились.
Питер Рубенс (1577 — 1640 г.), фламандский живописец эпохи барокко.
Жан-Жак Руссо (1712 — 1778 г.), французский писатель и философ.
Абрам Роом (1894 — 1976 г.), советский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист РСФСР.
Роберт Линн Асприн (1946 — 2008 г.), американский писатель-фантаст.
Сергей Бодров-старший (1948 г.), советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
Александр Панкратов-Чёрный (1949 г.), советский и российский актер, режиссер, поэт, Народный артист России.
Николай Зимятов (1955 г.), советский лыжник, четырехкратный олимпийский чемпион, тренер.
Яна Поплавская (1967 г.), советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, педагог.
Мария Бутырская (1972 г.), российская фигуристка, чемпионка мира (1999), трёхкратная чемпионка Европы.
Ляйсан Утяшева (1985 г.), российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая.
Народные приметы.
Перед дождем соцветия ноготков закрываются, мальва поникает, увядает, фиалка сгибает стебелек. Кузнечики громче обычного стрекочут — жди осадков. Поросята визжат — к сырой погоде. Скотина на пастбище тяжело дышит, с шумом выдыхает воздух — к дождю. При хорошей погоде коровы и овцы сами возвращаются с пастбища и спешат под навес или в сарай — к грозе. Овцы прыгают и дерутся — перед непогодой. Осот полевой не раскрыл свои цветки за весь день — завтра жди дождя. Ветер меняет направление против часовой стрелки — к продолжительному ненастью. В западной части горизонта появились перистые облака — через 10−36 часов, весьма вероятно, начнутся затяжные дожди. Большие росы — к плодородию, частые туманы — к дождям. Сеноставка широкие листья носит и закрывает ими свои стожки — к ненастью. Посеянное после этого дня уже не вырастет, урожая не даст. Кроме кукушки все певчие птицы умолкают. Сегодняшний день для жита плох.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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