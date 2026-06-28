28 июня в календаре: день социального бизнеса и счастливый день сердечных объятий

Перед дождем соцветия ноготков закрываются, мальва поникает, увядает, фиалка сгибает стебелек. Кузнечики громче обычного стрекочут — жди осадков. Поросята визжат — к сырой погоде. Скотина на пастбище тяжело дышит, с шумом выдыхает воздух — к дождю. При хорошей погоде коровы и овцы сами возвращаются с пастбища и спешат под навес или в сарай — к грозе. Овцы прыгают и дерутся — перед непогодой. Осот полевой не раскрыл свои цветки за весь день — завтра жди дождя. Ветер меняет направление против часовой стрелки — к продолжительному ненастью. В западной части горизонта появились перистые облака — через 10−36 часов, весьма вероятно, начнутся затяжные дожди. Большие росы — к плодородию, частые туманы — к дождям. Сеноставка широкие листья носит и закрывает ими свои стожки — к ненастью. Посеянное после этого дня уже не вырастет, урожая не даст. Кроме кукушки все певчие птицы умолкают. Сегодняшний день для жита плох.