Ученые выявили половые различия в развитии болезней Паркинсона и Альцгеймера

«Память и когнитивные способности у изученных нами мужчин и женщин угасали схожим образом, однако при этом в нервных клетках у женщин было обнаружено значительно больше амилоида, чем у мужчин, причины чего пока не ясны. Данное открытие еще раз указывает на необходимость всестороннего изучения половых различий в развитии патологий, связанных с болезнями Альцгеймера и Паркинсона», — заявила профессор Клиники Майо (США) Эрика Драйвер-Данкли, чьи слова приводит пресс-служба EAN.