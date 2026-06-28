Похудевшая звезда «Дома-2» Елена Бушина похвасталась сброшенным весом

Блогер и бывшая участница «Дома-2» Елена Бушина поделилась с подписчиками результатами своего похудения. Подруга телеведущей Ксении Бородиной начала заниматься спортом и правильно питаться.
— Я встала на весы впервые за два месяца и увидела ту самую заветную 5 впереди! Не 6! Я орала, бегала по дому от счастья! 59 900, но все же! От желанной цифры меня отделяют 4 килограмма, — написала она.
Однако спустя сутки Бушина призналась, что вечером позволила себе употребить алкоголь и съесть бургер — в итоге утром на весах она уже обнаружила 61 килограмм.
До этого сын художника Никаса Сафронова Лука рассказал, что за последние годы тоже смог значительно снизить вес. По словам мужчины, решение похудеть было связано с заботой о здоровье.
Российская актриса Ирина Горбачева, в свою очередь, также поделилась в личном блоге подробностями работы над фигурой. По словам 38-летней артистки, ей удалось похудеть на 13 килограммов.
Кроме того, в Сети активно обсуждают японскую ходьбу. Пользователи называют этот метод самым простым и популярным способом похудения. Что это такое, разбиралась «Вечерняя Москва».