Разница средней пенсии работающих и неработающих за год сократилась почти на 30%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Разница среднего размера пенсии работающих и неработающих граждан РФ за год уменьшилась практически на 30%. В мае 2025 года разница составила 2 908 рублей, а в мае 2026 года — 2 118 рублей, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.