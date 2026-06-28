Разница средней пенсии работающих и неработающих за год сократилась почти на 30%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Разница среднего размера пенсии работающих и неработающих граждан РФ за год уменьшилась практически на 30%. В мае 2025 года разница составила 2 908 рублей, а в мае 2026 года — 2 118 рублей, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.
Согласно данным Соцфонда, средний размер пенсионного обеспечения работающих пенсионеров по состоянию на 1 мая 2026 года составляет 23 721 рубль, неработающих пенсионеров 25 839 — рублей.
В мае 2025 года средний размер пенсии среди работающих был на отметке 21 106 рублей, а среди неработающих — 24 014 рублей.
По состоянию на май 2026 года, средний размер пенсии составлял 25 399 рублей.