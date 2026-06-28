В Курск прибыл автобус с пятью возвращенными с Украины курянами

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил в областном центре автобус с пятью курянами из приграничья, которых накануне удалось вернуть из украинского плена, передает корреспондент ТАСС.
Людей встретили их родственники, врачи и курские власти в одном из местных пунктов временного размещения.
Как передает корреспондент ТАСС, губернатор Курской области приехал заранее, чтобы пообщаться с родственниками возвращенных курян. За считаные минуты до встречи с родными, находившимися в украинском плену с 2024 года, люди не могли сдержать эмоций. Некоторые плакали от счастья и рассказывали главе региона о своих близких, находившихся в плену.
Глава региона в своем канале в «Максе» написал, что у каждого из вернувшихся домой своя тяжелая история, в последнюю ночь люди не спали. «Украинцы врали, что на Родине их не ждут, что Россия от них отказывается. Они не верили. И правильно делали», — отметил глава региона.
Хинштейн добавил, что недавно переговорил с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой. Работа по прояснению судьбы остальных людей будет продолжена. «К сожалению, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются, но мы надежды не теряем», — написал глава Курской области.
В июне 2026 года Лантратова заявляла, что аппарат омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Позже Хинштейн сообщил о том, что есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей региона. На следующий день Лантратова рассказала о находящемся на проработке списке из шести курян. Днем 27 июня омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и еще двух человек из других регионов России.