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Мосты, белая ночь и загаданные желания: бриг «Россия» с алыми парусами прошел по Неве

В разгар белой ночи, в 0:40, над Невой раздались восторженные возгласы тысяч зрителей. По реке под алыми парусами торжественно прошел бриг «Россия» — долгожданная кульминация легендарного праздника выпускников «Алые Паруса». В этот момент вчерашние школьники загадывали желания, провожая взглядом корабль, который уже много лет символизирует начало нового жизненного пути.

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Появление брига сопровождалось грандиозным водно-световым представлением. Акваторию Невы озаряли лазерные проекции, фейерверки и световые инсталляции, создавая неповторимую атмосферу одного из самых красивых праздников страны. В этом году «Россия» предстала перед зрителями с яркой подсветкой и начала маршрут с Сенатской площадки, а затем прошла через разведенный створ Дворцового моста.

Сегодня «Алые паруса» — это одно из главных культурных событий Петербурга, которое ежегодно объединяет десятки тысяч выпускников и гостей города. Возрожденная два десятилетия назад традиция продолжает вдохновлять молодых людей, превращая прощание со школой в незабываемый праздник надежд, мечтаний и новых возможностей.

Поздравляем выпускников! Желаем успехов, удачи в новой главе жизни и исполнения заветных мечт.