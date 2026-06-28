Мосты, белая ночь и загаданные желания: бриг «Россия» с алыми парусами прошел по Неве

Появление брига сопровождалось грандиозным водно-световым представлением. Акваторию Невы озаряли лазерные проекции, фейерверки и световые инсталляции, создавая неповторимую атмосферу одного из самых красивых праздников страны. В этом году «Россия» предстала перед зрителями с яркой подсветкой и начала маршрут с Сенатской площадки, а затем прошла через разведенный створ Дворцового моста.