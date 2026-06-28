Опубликовано полное видео праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

В 2026 году концертная часть была посвящена мечтам, сопровождающим человека на протяжении всей жизни. На Дворцовой площади был построен «Город мечтателей», а центральным образом сценографии стал портал — собирательный символ вокзала, порта, причала и перрона, олицетворяющий точку начала пути к мечте. В рамках праздника на перрон прибыл «поезд будущего» длиной 15 м.