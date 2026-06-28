Опубликовано полное видео праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Трансляция мероприятия велась на Пятом канале. Для освещения события было задействовано почти 60 камер.
Впервые «Алые паруса» прошли в Северной столице в 1968 году. Тогда на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами пришли посмотреть около 25 тыс. выпускников. Праздник проводился до 1979 года, однако затем традиция прервалась.
«Алые паруса» были возрождены в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня праздник считается одним из самых масштабных культурных событий России и ежегодно привлекает внимание миллионов зрителей по всему миру.
В 2026 году концертная часть была посвящена мечтам, сопровождающим человека на протяжении всей жизни. На Дворцовой площади был построен «Город мечтателей», а центральным образом сценографии стал портал — собирательный символ вокзала, порта, причала и перрона, олицетворяющий точку начала пути к мечте. В рамках праздника на перрон прибыл «поезд будущего» длиной 15 м.
Для выпускников выступали популярные исполнители и коллективы, среди которых Елка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Алекс Лим, Люся Чеботина, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, группа TRITIA, Filatov & Karas, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», а также другие артисты. Вели праздничную программу Вячеслав Макаров, Караулова, Ника Здорик, Сергей Городничий и Дарья Александрова.
Торжественно открыли праздник Юлия Пересильд и группа «MANДРАГОРА». Пересильд призналась, что понимает чувства вчерашних школьников, так как сама когда-то стояла на пороге взрослой жизни и строила смелые планы. По словам Пересильд, после окончания школы она хотела покорить Москву, стать артисткой и встретить любовь.
В блоке «Мечтай и сделай. Будет сложно, но ты победишь» прозвучали хиты Юлианны Карауловой. Певица выступила на празднике на бумажном кораблике. Она представила композицию «Внеорбитные», а выступление дополнили номера воздушных гимнастов. Ключевые строчки произведения посвящены миллионам глаз, устремленных на главных героев праздника.
Певица Татьяна Куртукова исполнила песню «Матушка-земля» для выпускников на «Алых парусах — 2026». Сцена украшена пестрыми подсолнухами. Танцоры на огромных балалайках исполнили настоящие пируэты. Кроме Куртуковой на сцене находился певец Антон Лаврентьев. Артисты исполнили песни «Выше гор», «Матушка» и «Алешенька». Выпускники с нетерпением ждали выступления певицы Татьяны Куртуковой на празднике «Алые паруса». Специально для Пятого канала молодые люди исполнили ее хит «Матушка-земля».
Секретным гостем праздника выпускников «Алые паруса» стал российский певец Ваня Дмитриенко. Он вышел на сцену со словами: «Здравствуй, Питер!». Со сцены на Дворцовой площади музыкант исполнил свою новую композицию, которая получила название в честь легендарного праздника — «Алые паруса». Кроме того, в программу выступления артиста вошел его популярный хит «Шелк».
Темой водно-пиротехнического шоу стали русские народные сказки. В 2026 году бриг «Россия» повторил свой прошлогодний маршрут. Он начал движение у Сенатской площади, прошел под Дворцовым мостом и выполнил разворот на 360 градусов напротив Зимней канавки. Затем бриг направился в сторону Троицкого моста, после чего проследовал обратно вдоль Дворцовой набережной.
Одной из ключевых декораций водно-пиротехнического шоу праздника стала жар-птица — сказочный персонаж, символ удачи и счастья. В финале праздника она появилась из света, который принес бриг «Россия». Уникальную 25-ти метровую декорацию специалисты создавали более полугода.