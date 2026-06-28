Сказка на Неве: «Алые Паруса» завершились проходом брига «Россия» и грандиозным салютом

Бриг «Россия» прошёл по акватории Невы на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге. Видео © Пятый канал.
Водно-пиротехническое представление соединило традиционные образы с передовыми технологиями. С помощью сюжетов из знакомых произведений создатели шоу рассказали зрителям о дружбе, добре и любви. Основой постановки стали спецэффекты и мультимедийные декорации.
Концертная программа развернулась на Дворцовой площади в декорациях «Города Мечтателей», сообщает Пятый канал. Для выступления артистов возвели конструкцию, стилизованную под вокзал, верфь и 30-метровый маяк. Площадь мультимедийных экранов превысила тысячу квадратных метров.
Перед бывшими школьниками выступили Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим и Ёлка (Елизавета Иванцив). Также на сцену вышли заслуженные артистки России: Алёна Свиридова и Юлия Пересильд вместе с группой «Мандрагора». Свое творчество представил и Григорий Мирошниченко.
Завершилось всё красочным салютом. Над Невой прогремели залпы, ознаменовавшие для тысяч молодых людей прощание со школой и начало нового жизненного этапа.
История праздника «Алые паруса» началась в 1968 году как торжество для ленинградских выпускников. Его идейной основой послужили повесть Александра Грина и знаменитый фильм 1961 года. В создании первых программ участвовал Георгий Товстоногов — легендарный режиссер БДТ. Традиция прервалась в 1979-м, но спустя 26 лет, в 2005 году, праздник вернулся. Сегодня «Алые паруса» — это визитная карточка не только Санкт-Петербурга, но и всей страны.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.