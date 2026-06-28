Сказка на Неве: «Алые Паруса» завершились проходом брига «Россия» и грандиозным салютом

История праздника «Алые паруса» началась в 1968 году как торжество для ленинградских выпускников. Его идейной основой послужили повесть Александра Грина и знаменитый фильм 1961 года. В создании первых программ участвовал Георгий Товстоногов — легендарный режиссер БДТ. Традиция прервалась в 1979-м, но спустя 26 лет, в 2005 году, праздник вернулся. Сегодня «Алые паруса» — это визитная карточка не только Санкт-Петербурга, но и всей страны.