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США нанесли удары по нескольким военным объектам в Иране

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в субботу, 27 июня, подтвердило нанесение новых ударов по военным объектам на территории Ирана по распоряжению главы страны Дональда Трампа.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в субботу, 27 июня, подтвердило нанесение новых ударов по военным объектам на территории Ирана по распоряжению главы страны Дональда Трампа.

Атака якобы стала ответом на удар Ирана по коммерческому судну — утром беспилотник-камикадзе поразил танкер M/T Kiku под флагом Панамы, перевозивший нефть вблизи Ормузского пролива.

По этой причине американская авиация атаковала объекты военной разведки, системы связи, позиции противовоздушной обороны, склады дронов и средства постановки морских мин.

В пресс-службе командования уточнили, что проход коммерческих судов через пролив все еще продолжается. Силы США готовы к дальнейшим действиям.

По данным Foreign Policy, попытки Вашингтона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке привели к серьезным последствиям для государства.

Сенат Конгресса США, в свою очередь, принял резолюцию, в рамках которой американской администрации рекомендуется прекратить войну против Ирана. В поддержку документа выступили 50 сенаторов.

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