США нанесли удары по нескольким военным объектам в Иране

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в субботу, 27 июня, подтвердило нанесение новых ударов по военным объектам на территории Ирана по распоряжению главы страны Дональда Трампа.
Атака якобы стала ответом на удар Ирана по коммерческому судну — утром беспилотник-камикадзе поразил танкер M/T Kiku под флагом Панамы, перевозивший нефть вблизи Ормузского пролива.
По этой причине американская авиация атаковала объекты военной разведки, системы связи, позиции противовоздушной обороны, склады дронов и средства постановки морских мин.
В пресс-службе командования уточнили, что проход коммерческих судов через пролив все еще продолжается. Силы США готовы к дальнейшим действиям.
По данным Foreign Policy, попытки Вашингтона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке привели к серьезным последствиям для государства.
Сенат Конгресса США, в свою очередь, принял резолюцию, в рамках которой американской администрации рекомендуется прекратить войну против Ирана. В поддержку документа выступили 50 сенаторов.