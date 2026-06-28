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Путин и Трамп — не автобусы: кандидата на пост премьера Великобритании Бернэма упрекнули в недостатке опыта

Экс-премьер Британии Мейджор: Бернэму не достаёт международного опыта.

Источник: Комсомольская правда

Бывший мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм, претендующий на пост премьер-министра Великобритании, не обладает соответствующим международным опытом. На это указал Джон Мейджор, который занимал пост главы британского правительства в 1990—1997 годах.

«Господин Бернэм был успешен в качестве мэра Манчестера, но решать вопросы с автобусами — это не то же самое, что решать дела в правительстве, не говоря уже про взаимодействие с Си, Путиным, Трампом, Мерцем. Это другой тип проблем в сравнении с автобусами в Манчестере», — сказал Мейджор в интервью изданию The Independent.

Также он выразил опасения, что политика Бернэма на посту премьера может оказаться более левой, чем та, которую проводил Стармер.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня 2026 года.

После этого на Западе рассказали, чем обернется отставка Стармера для НАТО.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер и его возможный преемник Бернем провели тайное совещание.

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