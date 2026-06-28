Путин и Трамп — не автобусы: кандидата на пост премьера Великобритании Бернэма упрекнули в недостатке опыта

«Господин Бернэм был успешен в качестве мэра Манчестера, но решать вопросы с автобусами — это не то же самое, что решать дела в правительстве, не говоря уже про взаимодействие с Си, Путиным, Трампом, Мерцем. Это другой тип проблем в сравнении с автобусами в Манчестере», — сказал Мейджор в интервью изданию The Independent.