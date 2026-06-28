Как будут формировать кредитную историю с 1 июля: россиян ожидают изменения

С июля в РФ меняется порядок формирования кредитной истории. Она будет содержать сведения о предыдущих кредиторах. Подробно об изменениях рассказал директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро Николай Филиппов в беседе с РИА Новости.
Эксперт напомнил, что сейчас при переуступке прав кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит. С июля ситуация изменится. Кроме того, по событиям кредиторы будут передавать не только их дату, но и время.
«При реализации цессии или секьюритизации кредитов в кредитной истории теперь будет информация о том, кто был предыдущим кредитором, то есть кто уступил (продал) кредит текущему», — пояснил Николай Филиппов.
По итогам пяти месяцев года, лидером по количеству оформленных займов стала Москва. Город аккумулировал 15% от общего числа выдач в банке. В пятерку регионов-лидеров вошли Московская и Воронежская области, Красноярский край и Санкт-Петербург.