Хинштейн поздравил возвращенного из украинского плена мужчину с днем рождения

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поздравил с днем рождения курянина, которого вернули из украинского плена. Хинштейн также извинился, что оказался «с пустыми руками», и отметил, что главный подарок — возвращение домой.
«С днем рождения! Я думаю, что этот день рождения никогда ты не забудешь. Это, по сути, второй день рождения. Извини, что с пустыми руками, хотя главный подарок — то, что ты дома», — сказал он.
Из украинского плена на территорию Курской области были возвращены пять человек.
В июне 2026 года уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявляла, что аппарат омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Позже Хинштейн сообщил о том, что есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей региона. На следующий день Лантратова рассказала о находящемся на проработке списке из шести курян. Днем 27 июня омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и еще двух человек из других регионов России.