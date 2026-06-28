«Мошеловка» предупредила о популярных схемах обмана родителей

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мошенники рассылают родителям сообщения якобы от администрации образовательного учреждения с просьбой оформить краткосрочную платную страховку на ребенка или предлагают детскую выплату от «Госуслуг» или Минтруда, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Родителям в школьных и детсадовских чатах (либо через таргетированную рассылку) приходят сообщения якобы от администрации образовательного учреждения. В них говорится, что для участия ребенка в праздничных массовых мероприятиях (концерты, городские фестивали) в связи с “новыми требованиями безопасности 2026 года” необходимо оформить краткосрочную платную страховку на ребенка», — рассказали там.
Мошенники в таких сообщениях прикрепляют ссылку на поддельный платежный шлюз, добавил в «Мошеловке».
Также аферисты в родительских чатах, соцсетях и через массовые смс-рассылки распространяют ссылку на фальшивый сайт, визуально неотличимый от портала «Госуслуг» или Минтруда.
Заголовок сообщений от мошенников гласит, что согласно новому указу всем семьям с детьми от 0 до 18 лет положена единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. «Жертв торопят подать заявление, похищая данные карт и доступ к аккаунтам», — уточнили в пресс-службе.
В «Мошеловке» советуют перепроверять информацию о любых обязательных сборах лично у классного руководителя или руководства детского сада. А информацию о реальных выплатах проверять исключительно на официальном сайте «Госуслуг» или Минтруда.
«Никогда не переходите по ссылкам из массовых рассылок в мессенджерах, даже если их переслал кто-то из знакомых. Помните, что искусственное ограничение по срокам — классический маркер мошенничества», — заключили там.