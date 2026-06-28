«Мошеловка» предупредила о популярных схемах обмана родителей

«Родителям в школьных и детсадовских чатах (либо через таргетированную рассылку) приходят сообщения якобы от администрации образовательного учреждения. В них говорится, что для участия ребенка в праздничных массовых мероприятиях (концерты, городские фестивали) в связи с “новыми требованиями безопасности 2026 года” необходимо оформить краткосрочную платную страховку на ребенка», — рассказали там.