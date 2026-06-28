В Петербурге прошел праздник «Алые паруса»

Впервые праздник «Алые паруса» был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Идейно он вдохновлен одноименной повестью Александра Грина, а также ее культовой экранизацией 1961 года. Первые сценарии праздника разрабатывались при участии главного режиссера Большого драматического театра Георгия Товстоногова. «Алые паруса» проводились до 1979 года, а затем после длительного перерыва эта традиция была возрождена в 2005 году. Легендарный выпускной «Алые паруса» — визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.