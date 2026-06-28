В Петербурге прошел праздник «Алые паруса»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» завершился в Санкт-Петербурге: в ночь на 28 июня бриг «Россия» под алыми парусами прошел по акватории Невы, завершив масштабное водно-пиротехническое шоу, вдохновленное образами русских сказок, передает корреспондент ТАСС.
Также участие в празднике приняли выпускники иностранных государств, прибывших на молодежном «Поезде памяти» из Белоруссии. Его пассажирами стали 200 старшеклассников, 57 из которых представляют Белоруссию, 55 — Россию. Остальные приехали из стран Евразийского экономического союза, СНГ и антигитлеровской коалиции.
Путешествие по сказке.
Праздник открылся в 20:00 на Дворцовой площади выступлениями молодежных творческих коллективов — жюри отобрало 18 номеров из заявок более 3 тыс. участников в возрасте от 16 до 35 лет. Провели вечер Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.
В 22:00 состоялась церемония официального открытия с участием представителей городской администрации.
«Выпускники, ваш праздник начинается. Прощай школа, да здравствует взрослая жизнь. Сегодня главная площадь города — ваша. Сегодня с вами на Дворцовой вся страна, вся Россия. Родина нуждается в ваших талантах, в вашей энергии и в вашей любви», — сказал губернатор города Александр Беглов.
Тема 2026 года — русские сказки: каждая мизансцена шоу была выстроена как самостоятельный мини-спектакль, проводящий зрителей от осознания внутренней свободы и радости юности до столкновения света и тьмы.
На сцене Дворцовой площади выступили Елка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова, Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа Tritia, Юлия Пересильд и группа «Мандрагора».
Бриг на Неве.
В 00:40 в акватории Невы развернулось водно-пиротехническое шоу: под залпы салюта и восторженные крики выпускников, заполнивших набережные, по реке прошел белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами. Судно миновало створы Дворцового моста, совершило несколько разворотов и двинулось в обратном направлении — как того и требует неизменный ритуал праздника. После прохода брига концерт на Дворцовой площади продолжился.
Лахта-центр с 22:30 до 03:30 включил праздничную подсветку — здания комплекса окрасились в яркие цвета, подчеркнув сказочную тему торжества.
Ночь выдалась благоприятной для праздника: осадков не было, ветер слабый, температура воздуха в центре города в середине ночи составила плюс 14 — плюс 16 градусов.
О празднике.
Впервые праздник «Алые паруса» был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Идейно он вдохновлен одноименной повестью Александра Грина, а также ее культовой экранизацией 1961 года. Первые сценарии праздника разрабатывались при участии главного режиссера Большого драматического театра Георгия Товстоногова. «Алые паруса» проводились до 1979 года, а затем после длительного перерыва эта традиция была возрождена в 2005 году. Легендарный выпускной «Алые паруса» — визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.