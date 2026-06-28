Guardian: Мужчина из Австралии признался в убийстве 17-летней девушки в Таиланде

Сотрудники правоохранительных органов Таиланда задержали 46-летнего гражданина Австралии по подозрению в убийстве 17-летней девушки. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в The Guardian.
Мужчину поймали в аэропорту Суварнабхуми — он пытался улететь на родину. Задержанный признал факт убийства, однако заявил, что действовал в рамках самообороны.
Следователи также проанализировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как подозреваемый зашел в квартиру вместе с девушкой, а через несколько часов вышел с чемоданом, который перевез на мотоцикле.
Полиция ждет результатов вскрытия, прежде чем предъявить обвинения. В списке возможных статей — убийство, сокрытие тела и похищение несовершеннолетней в сексуальных целях, уточнили в материале.
До этого в сафари-парке Африки двух туристов-пенсионеров лишили жизни и сбросили в кишащую крокодилами реку. Они могли стать жертвами банды браконьеров, которые побоялись, что их раскроют.
Кроме того, недавно колумбийская прокуратура раскрыла схему убийства россиянина осенью прошлого года — местная мафия похитила мужчину, задушила и подожгла на ферме.