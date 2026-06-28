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«Верьте в невозможное»: Космонавты с борта МКС обратились к выпускникам на «Алых парусах» с напутствием

Российские космонавты с борта МКС обратились к участникам праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Видеообращение транслировали на экранах Дворцовой площади.

Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков отметил, что с высоты орбиты планета выглядит прекрасной, но самое красивое на ней — это мечты выпускников. Он напомнил, что 65 лет назад полёт человека в космос казался невероятным, а сегодня работа космонавтов стала реальностью.

Герой России, космонавт Роскосмоса Андрей Федяев призвал выпускников верить в невозможное и действовать. Он подчеркнул, что смелость помогает достигать самых невероятных высот.

«Дорогие выпускники! Сейчас мы находимся за сотни километров от Земли. Отсюда, с высоты орбиты, нам видно, как прекрасна наша планета. Но самое красивое на ней — это ваши мечты», — сказал Кудь-Сверчков.

Ранее герой России Никита Шмидт обратился к участникам праздника выпускников «Алые паруса» из зоны проведения специальной военной операции. Боец отметил, что он и его сослуживцы находятся там, где решается судьба страны, и призвал выпускников ставить цели и делать шаги к своей мечте. Военнослужащий подчеркнул, что впереди у молодых людей вся жизнь, а участники СВО делают всё, чтобы эта жизнь была мирной.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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