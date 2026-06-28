«Верьте в невозможное»: Космонавты с борта МКС обратились к выпускникам на «Алых парусах» с напутствием

Ранее герой России Никита Шмидт обратился к участникам праздника выпускников «Алые паруса» из зоны проведения специальной военной операции. Боец отметил, что он и его сослуживцы находятся там, где решается судьба страны, и призвал выпускников ставить цели и делать шаги к своей мечте. Военнослужащий подчеркнул, что впереди у молодых людей вся жизнь, а участники СВО делают всё, чтобы эта жизнь была мирной.