Праздник «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился праздник выпускников «Алые паруса» — 28 июня бриг «Россия» прошел по акватории реки Невы, завершив водно-пиротехническое шоу, вдохновленное образами сказок.
Кроме того, участие в празднике приняли выпускники иностранных государств, прибывших на молодежном «Поезде памяти» из Белоруссии.
Его пассажирами стали 200 старшеклассников, 57 из которых представляют Белоруссию, 55 — Россию. Остальные приехали из стран ЕАЭС, СНГ и антигитлеровской коалиции, передает ТАСС.
27 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал официальный старт празднику, обратившись к участникам с приветственной речью.
Бриг с «Алых парусов» также появился на 3D-карте города. Гости и жители столицы увидели его с 25 июня, рассказали разработчики модели. Помимо этого, на карту добавили 3D-модель разведения мостов.