Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздник «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился праздник выпускников «Алые паруса» — 28 июня бриг «Россия» прошел по акватории реки Невы, завершив водно-пиротехническое шоу, вдохновленное образами сказок.

В Санкт-Петербурге завершился праздник выпускников «Алые паруса» — 28 июня бриг «Россия» прошел по акватории реки Невы, завершив водно-пиротехническое шоу, вдохновленное образами сказок.

К торжеству присоединились 66 тысяч выпускников из разных городов России, а также около 400 иностранных гостей — из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и африканских государств.

Кроме того, участие в празднике приняли выпускники иностранных государств, прибывших на молодежном «Поезде памяти» из Белоруссии.

Его пассажирами стали 200 старшеклассников, 57 из которых представляют Белоруссию, 55 — Россию. Остальные приехали из стран ЕАЭС, СНГ и антигитлеровской коалиции, передает ТАСС.

27 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал официальный старт празднику, обратившись к участникам с приветственной речью.

Бриг с «Алых парусов» также появился на 3D-карте города. Гости и жители столицы увидели его с 25 июня, рассказали разработчики модели. Помимо этого, на карту добавили 3D-модель разведения мостов.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше