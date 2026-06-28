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Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов

Кравцов: Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в него планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования.

«Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», — сказал министр.

Минпросвещения, как отметил Кравцов, обновляет пространства детских садов, при этом особое внимание уделяется созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, ведомство делает упор на знакомство детей с наукой в дошкольных программах, а также развивает кадровый потенциал.