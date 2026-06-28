МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в него планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования.
«Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», — сказал министр.
Минпросвещения, как отметил Кравцов, обновляет пространства детских садов, при этом особое внимание уделяется созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, ведомство делает упор на знакомство детей с наукой в дошкольных программах, а также развивает кадровый потенциал.