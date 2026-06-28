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Американские военные завершили серию ударов по Ирану

Fox News заявил о завершении операции США по нанесению ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Власти США вновь провели военную операцию в Иране. Атакам подверглись несколько объектов. Операция по нанесению ударов по Ирану завершена. Так заявила журналист Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя США в сфере обороны.

Как утверждается, операция проведена с успехом. Подробностей об итогах ударов не предоставлено. Остается также неизвестным, какие объекты подверглись американским атакам.

«Удары США по иранским целям этой ночью завершены», — оповестил собеседник телеканала.

В субботу, 27 июня, американские военные также били по территориям исламской республики. Стороны обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в «глупом» срыве договоренностей. Он считает, что Иран нарушил режим прекращения огня. Вашингтон обвинил Тегеран в ударах по судну в Ормузском проливе.

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