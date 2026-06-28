Американские военные завершили серию ударов по Ирану

В субботу, 27 июня, американские военные также били по территориям исламской республики. Стороны обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в «глупом» срыве договоренностей. Он считает, что Иран нарушил режим прекращения огня. Вашингтон обвинил Тегеран в ударах по судну в Ормузском проливе.