Освобожденный курянин рассказал, что его везли на Украину с телами военных ВСУ

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Вернувшийся домой житель Курской области сообщил, что его везли на Украину вместе с телами погибших военнослужащих ВСУ.
«Они [ВСУ] поняли, что я гражданский. Спрашиваю у них, что со мной будет, в плен возьмете? Они говорят: мы гражданских не берем, это для нас военное преступление. Положили рядом со своими трупами, повезли в перевалочный пункт со своими мертвыми. Привезли меня на территорию Украины, поздравили, привели в полевой госпиталь, сказали, что я гражданский. [Там ответили], что это все пофигу, протокол для всех одинаковый — связали руки ноги, потащили в шатер», — рассказал он на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
В июне 2026 года уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявляла, что аппарат омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Позже Хинштейн сообщил о том, что есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей региона. На следующий день Лантратова рассказала о находящемся на проработке списке из шести курян. Днем 27 июня омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и еще двух человек из других регионов России.