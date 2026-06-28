Освобожденный курянин рассказал, что его везли на Украину с телами военных ВСУ

«Они [ВСУ] поняли, что я гражданский. Спрашиваю у них, что со мной будет, в плен возьмете? Они говорят: мы гражданских не берем, это для нас военное преступление. Положили рядом со своими трупами, повезли в перевалочный пункт со своими мертвыми. Привезли меня на территорию Украины, поздравили, привели в полевой госпиталь, сказали, что я гражданский. [Там ответили], что это все пофигу, протокол для всех одинаковый — связали руки ноги, потащили в шатер», — рассказал он на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном.