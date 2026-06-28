Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Освобожденный курянин рассказал, что его везли на Украину с телами военных ВСУ

По словам россиянина, сначала украинцы сказали, что не будут брать его в плен.

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Вернувшийся домой житель Курской области сообщил, что его везли на Украину вместе с телами погибших военнослужащих ВСУ.

«Они [ВСУ] поняли, что я гражданский. Спрашиваю у них, что со мной будет, в плен возьмете? Они говорят: мы гражданских не берем, это для нас военное преступление. Положили рядом со своими трупами, повезли в перевалочный пункт со своими мертвыми. Привезли меня на территорию Украины, поздравили, привели в полевой госпиталь, сказали, что я гражданский. [Там ответили], что это все пофигу, протокол для всех одинаковый — связали руки ноги, потащили в шатер», — рассказал он на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

В июне 2026 года уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявляла, что аппарат омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Позже Хинштейн сообщил о том, что есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей региона. На следующий день Лантратова рассказала о находящемся на проработке списке из шести курян. Днем 27 июня омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и еще двух человек из других регионов России.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше