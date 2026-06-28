В Берлине полиция била по прохожим из водомётов, так людей спасали от экстремальной жары

Сообщается, что 27 июня на улицы города вышли два водомёта, которые распыляли воду, чтобы охладить прохожих. Водомёты работали около Рейхстага, у Бранденбургских ворот, на Потсдамской площади и в других локациях столицы. За день полицейским пришлось несколько раз заполнять баки водомётов.