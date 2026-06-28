В Берлине полиция била по прохожим из водомётов, так людей спасали от экстремальной жары

Полицейские в Берлине применила водомёты для спасения жителей города от экстремальной жары. Об этом информирует издание Der Tagesspiegel.
Сообщается, что 27 июня на улицы города вышли два водомёта, которые распыляли воду, чтобы охладить прохожих. Водомёты работали около Рейхстага, у Бранденбургских ворот, на Потсдамской площади и в других локациях столицы. За день полицейским пришлось несколько раз заполнять баки водомётов.
Напомним, в Германии температура достигла показателей в 41,5 градуса Цельсия, побив исторический рекорд жары.
Также сообщалось, что во Франции побит температурный рекорд на фоне аномальной жары, а в Европе фиксируют сотни смертей.
Тем временем ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод. Климатологи считают, что Земля вступила в новую климатическую эпоху.