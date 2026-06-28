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«Алые паруса» в Петербурге посетили выпускники из 35 регионов России

«Алые паруса» в Петербурге посетили выпускники из 35 регионов и более 10 стран.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Выпускники из 35 российских регионов и более 10 дружественных стран посетили праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, который прошел в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«Город по традиции чествует выпускников школ грандиозным праздником “Алые паруса”… Каждый год его гостями становятся и лучшие выпускники из-за рубежа. В этом году приглашения удостоились ребята из 35 регионов России и более десятка дружественных стран», — говорится в сообщении.

В этом году Дворцовая площадь, по замыслу организаторов, превратилась в «Город мечтателей», где рождаются и воплощаются мечты. Концерт был разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывал важные этапы взросления и становления личности. На нем выступили Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Ka,

Завершающим номером концерта стало совместное выступление Антона Лаврентьева, Юлианны Карауловой, Вячеслава Макарова и Ники Здорик. Они исполнили песню «Я знаю, придет тот день».

Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.

«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, в июне 2005 года праздник возродили.