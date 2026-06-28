«Алые паруса» в Петербурге посетили выпускники из 35 регионов России

В этом году Дворцовая площадь, по замыслу организаторов, превратилась в «Город мечтателей», где рождаются и воплощаются мечты. Концерт был разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывал важные этапы взросления и становления личности. На нем выступили Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Ka,