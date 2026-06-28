В кредитных историях с 1 июля появятся новые сведения: что изменится

Ранее стало известно, что с 1 июля в России вступает в силу новый базовый стандарт для микрофинансовых организаций. Документ обязателен для всех игроков рынка — независимо от их членства в саморегулируемых объединениях, и будет применяться везде. Теперь МФО не смогут использовать хитрые и запутанные обороты, которые дезориентируют клиента относительно сути услуги или его добровольного согласия на покупку. Важно, что теперь запрещено автоматически ставить галочку о согласии на допуслуги — не только при оформлении займа, но и на всех последующих этапах.