В кредитных историях с 1 июля появятся новые сведения: что изменится

Сейчас в историю попадает только новый держатель кредита. Если данные оказываются в другом бюро кредитных историй, цепочка обрывается: по документам уже невозможно понять, кто владел кредитом до текущего кредитора. После вступления правил в силу в кредитной истории будет видно, кто именно уступил или продал кредит нынешнему кредитору. Это позволит восстановить движение долга между участниками сделки и сделать записи прозрачнее.
Ещё одно нововведение касается временной привязки событий. Кредиторы начнут передавать не только дату, но и точное время операций. Это важно в ситуациях, когда в один день происходит несколько изменений.
Ранее стало известно, что с 1 июля в России вступает в силу новый базовый стандарт для микрофинансовых организаций. Документ обязателен для всех игроков рынка — независимо от их членства в саморегулируемых объединениях, и будет применяться везде. Теперь МФО не смогут использовать хитрые и запутанные обороты, которые дезориентируют клиента относительно сути услуги или его добровольного согласия на покупку. Важно, что теперь запрещено автоматически ставить галочку о согласии на допуслуги — не только при оформлении займа, но и на всех последующих этапах.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.