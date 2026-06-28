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В кредитных историях с 1 июля появятся новые сведения: что изменится

Кредитные истории в России с 1 июля станут подробнее: в них начнут указывать сведения о предыдущем кредиторе. Изменение затронет случаи, когда долг переходит по цессии или продаётся в рамках секьюритизации, сообщил РИА «Новости» директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро Николай Филиппов.

Источник: Life.ru

Сейчас в историю попадает только новый держатель кредита. Если данные оказываются в другом бюро кредитных историй, цепочка обрывается: по документам уже невозможно понять, кто владел кредитом до текущего кредитора. После вступления правил в силу в кредитной истории будет видно, кто именно уступил или продал кредит нынешнему кредитору. Это позволит восстановить движение долга между участниками сделки и сделать записи прозрачнее.

Ещё одно нововведение касается временной привязки событий. Кредиторы начнут передавать не только дату, но и точное время операций. Это важно в ситуациях, когда в один день происходит несколько изменений.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России вступает в силу новый базовый стандарт для микрофинансовых организаций. Документ обязателен для всех игроков рынка — независимо от их членства в саморегулируемых объединениях, и будет применяться везде. Теперь МФО не смогут использовать хитрые и запутанные обороты, которые дезориентируют клиента относительно сути услуги или его добровольного согласия на покупку. Важно, что теперь запрещено автоматически ставить галочку о согласии на допуслуги — не только при оформлении займа, но и на всех последующих этапах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.