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Кадыров показал видео с двумя пленными колумбийскими наёмниками

В зоне специальной военной операции взяли в плен двух граждан Колумбии. Видео с иностранцами опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: Life.ru

По словам руководителя региона, список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз к российским бойцам попали сразу двое колумбийцев, решивших «испытать судьбу вдали от родной страны».

Их истории практически не отличаются от рассказов солдат ВСУ, взятых в плен ранее. По словам Кадырова, после очередного обстрела мужчин «попросту оставили на позициях».

Пленные отметили низкое морально-психологическое состояние личного состава и нехватку мотивации. Они наблюдают постоянное ухудшение обстановки на линии боевого соприкосновения. Даже украинские военнослужащие осознают, что удерживать текущие рубежи становится всё сложнее, указал глава Чечни.

Оба наёмника настолько разочаровались в действиях бывшего командования, что выразили готовность сотрудничать. Кадыров сообщил об их решении пойти на контакт.

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