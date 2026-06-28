Англия обыграла Панаму со счетом 2:0 на ЧМ-2026

Команда Англии победила сборную Панамы со счетом 2:0 на групповом этапе чемпионата мира по футболу. По итогам встречи Англия занимает первое место в группе L с семью очками, Хорватия — на втором месте с шестью, Гана занимает третье место с четырьмя баллами. Панама в групповом этапе очков не набрала и покидает турнир.