Англия обыграла Панаму со счетом 2:0 на ЧМ-2026

Команда Англии победила сборную Панамы со счетом 2:0 на групповом этапе чемпионата мира по футболу. По итогам встречи Англия занимает первое место в группе L с семью очками, Хорватия — на втором месте с шестью, Гана занимает третье место с четырьмя баллами. Панама в групповом этапе очков не набрала и покидает турнир.
Голы забили Джуд Беллингем (62') и Гарри Кейн (67'). Благодаря своему голу 32-летний Кейн побил рекорд Гари Линекера стал лучшим бомбардиром Англии в истории чемпионатов мира с 11 голами. Панама осталась единственной сборной, не забившей ни одного гола на ЧМ-2026.