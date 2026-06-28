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Курские врачи прооперируют вернувшегося из украинского плена с пулевым ранением

Из-за неоказания необходимой медицинской помощи ткани восстановились неправильно.

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Одного из возвращенных из украинского плена раненого жителя Курской области направят в облбольницу для операции на бедре. Такую помощь ему предложил оказать губернатор региона Александр Хинштейн.

Мужчина получил огнестрельное ранение — пуля перебила шейку бедра, из-за неоказания необходимой медицинской помощи ткани восстановились неправильно. «Там не делали ничего такого: гипсов не устанавливали, медицина была — две таблетки обезболивающего в день», — сказал он, добавив, что врачи говорили, что проверят его, «если через три дня не сдохнет».

«Мы обязательно вас определим к нам в больницу областную, чтобы вас осмотрели. У меня, слава богу, без пули, но у меня [тоже] замена бедренного сустава была. Обязательно будем [вас] оперировать, врачи у нас хорошие, операцию мне делали здесь», — сказал Хинштейн.

Мужчина добавил, что украинские медики пулю из раны ему так и не извлекли.

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