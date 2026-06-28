Курские врачи прооперируют вернувшегося из украинского плена с пулевым ранением

«Мы обязательно вас определим к нам в больницу областную, чтобы вас осмотрели. У меня, слава богу, без пули, но у меня [тоже] замена бедренного сустава была. Обязательно будем [вас] оперировать, врачи у нас хорошие, операцию мне делали здесь», — сказал Хинштейн.