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Замдиректора Гродековского музея стала заслуженным работником культуры РФ

В правительстве Хабаровского края прошла церемония вручения государственных и региональных наград. Звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоилась заместитель генерального директора Гродековского музея Нина Маркова. Губернатор Дмитрий Демешин лично вручил ей награду. Нина Маркова — кандидат исторических наук, много лет работает в музее, возглавляет Ассоциацию музеев Хабаровского края.

В правительстве Хабаровского края прошла церемония вручения государственных и региональных наград. Звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоилась заместитель генерального директора Гродековского музея Нина Маркова. Губернатор Дмитрий Демешин лично вручил ей награду. Нина Маркова — кандидат исторических наук, много лет работает в музее, возглавляет Ассоциацию музеев Хабаровского края.