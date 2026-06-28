Англия обыграла Панаму и вышла в плей-офф ЧМ с первого места

Исход матча решился во втором тайме. На 62-й минуте счет открыл Джуд Беллингем, а спустя пять минут преимущество удвоил Гарри Кейн.
Для капитана англичан этот гол стал 11-м в истории мундиалей. Он единолично возглавил список лучших бомбардиров национальной команды на турнире, обойдя Гари Линекера.
В итоге британцы заняли первую строчку в квартете L. В их активе 7 очков. Противник по матчу 1/16 финала определится чуть позже.
Панамские футболисты, напротив, остались без набранных баллов. Они финишировали на четвертой, последней позиции в группе. Второе место заняла сборная Хорватии, обыгравшая Гану 2:1.
В плей-офф проходят по две сильнейшие команды из каждого квартета, а также восемь коллективов, показавших лучшие результаты среди обладателей третьих мест. Турнир продлится до 19 июля.
Напомним, действующим чемпионом является сборная Аргентины.