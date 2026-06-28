Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Англия обыграла Панаму и вышла в плей-офф ЧМ с первого места

Сборная Англии завершила групповой этап чемпионата мира победой над Панамой со счетом 2:0. Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) на MetLife Stadium.

Источник: Life.ru

Исход матча решился во втором тайме. На 62-й минуте счет открыл Джуд Беллингем, а спустя пять минут преимущество удвоил Гарри Кейн.

Для капитана англичан этот гол стал 11-м в истории мундиалей. Он единолично возглавил список лучших бомбардиров национальной команды на турнире, обойдя Гари Линекера.

В итоге британцы заняли первую строчку в квартете L. В их активе 7 очков. Противник по матчу 1/16 финала определится чуть позже.

Панамские футболисты, напротив, остались без набранных баллов. Они финишировали на четвертой, последней позиции в группе. Второе место заняла сборная Хорватии, обыгравшая Гану 2:1.

Нынешнее мировое первенство принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика. В нем впервые участвуют 48 сборных.

В плей-офф проходят по две сильнейшие команды из каждого квартета, а также восемь коллективов, показавших лучшие результаты среди обладателей третьих мест. Турнир продлится до 19 июля.

Напомним, действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше